Nearpod Gehälter

Nearpods Gehaltsbereich reicht von $83,300 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $163,710 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Nearpod . Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025