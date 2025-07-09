NDA Gehälter

NDAs Gehaltsbereich reicht von $11,637 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner in Russia am unteren Ende bis $125,372 für einen Software-Engineering-Manager in Portugal am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von NDA . Zuletzt aktualisiert: 9/8/2025