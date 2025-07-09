Unternehmensverzeichnis
NDA
NDA Gehälter

NDAs Gehaltsbereich reicht von $11,637 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner in Russia am unteren Ende bis $125,372 für einen Software-Engineering-Manager in Portugal am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von NDA. Zuletzt aktualisiert: 9/8/2025

$160K

Business-Analyst
$56K
Datenanalyst
$16.4K
Personalwesen
$20.5K

Informationstechnologe (IT)
$13.7K
Marketing
$82.5K
Produktdesigner
$11.6K
Produktmanager
$54.8K
Projektmanager
$50.3K
Vertrieb
$17.8K
Software-Ingenieur
$22.3K

Backend-Softwareentwickler

Software-Engineering-Manager
$125K
Lösungsarchitekt
$89.6K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?


FAQ

Die bestbezahlte Position bei NDA ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $125,372. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei NDA beträgt $36,300.

