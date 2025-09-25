Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei NCR reicht von $93.4K pro year für Grade 9 bis $169K pro year für Grade 13. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $100K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für NCRs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
