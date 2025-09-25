Unternehmensverzeichnis
NCR
NCR Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei NCR reicht von $93.4K pro year für Grade 9 bis $169K pro year für Grade 13. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $100K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für NCRs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Grade 9
Software Engineer I(Einstiegslevel)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Was sind die Karrierestufen bei NCR?

Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei NCR in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $169,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei NCR für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $100,000.

