Die Produktdesigner-Vergütung in United States bei NCR reicht von $93.5K pro year für Grade 9 bis $140K pro year für Grade 11. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $133K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für NCRs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
