Mundi
    • Über uns

    Mundi is a financial services platform for exporters and freight agents. It allows for easy and digital payment of invoices and exports to anywhere in the world.

    https://mundi.io
    Website
    2020
    Gründungsjahr
    227
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

