Multiverse Gehälter

Multiverses Gehaltsbereich reicht von $70,569 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $296,082 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Multiverse. Zuletzt aktualisiert: 10/22/2025

Software-Ingenieur
Median $115K

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktdesigner
Median $78.6K
Business-Analyst
$202K

Datenwissenschaftler
$70.6K
Personalwesen
$131K
Marketing
$76.6K
Produktmanager
Median $87.4K
Personalvermittler
$163K
Vertrieb
$296K
Software-Engineering-Manager
$153K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Multiverse ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $296,082. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Multiverse beträgt $123,016.

