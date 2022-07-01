Unternehmensverzeichnis
Moxe Health
Moxe Health Gehälter

Moxe Health's Gehaltsbereich reicht von $115,575 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $185,925 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Moxe Health. Zuletzt aktualisiert: 8/22/2025

$160K

Produktmanager
$116K
Recruiter
$123K
Vertrieb
$186K

Software-Ingenieur
$126K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Moxe Health gemeldet wurde, ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $185,925. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Moxe Health gemeldet wurde, beträgt $124,063.

