Moveworks
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

Moveworks Software-Ingenieur Gehälter

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in United States bei Moveworks beläuft sich auf $230K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Moveworkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Median-Paket
company icon
Moveworks
Software Engineer
Mountain View, CA
Gesamt pro Jahr
$230K
Stufe
L5
Grundgehalt
$190K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
2 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Moveworks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Moveworks unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Moveworks in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $345,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Moveworks für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $236,000.

Weitere Ressourcen