Moveworks
Moveworks Personalvermittler Gehälter

Die durchschnittliche Personalvermittler-Gesamtvergütung in India bei Moveworks reicht von ₹1.74M bis ₹2.44M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Moveworkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹1.89M - ₹2.19M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Moveworks unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalvermittler bei Moveworks in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹2,441,168. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Moveworks für die Position Personalvermittler in India beträgt ₹1,743,691.

Weitere Ressourcen