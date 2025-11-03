Unternehmensverzeichnis
Moveworks
Moveworks Datenwissenschaftler Gehälter

Das mittlere Datenwissenschaftler-Vergütungspaket in United States bei Moveworks beläuft sich auf $175K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Moveworkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Median-Paket
Moveworks
Data Scientist
Mountain View, CA
Gesamt pro Jahr
$175K
Stufe
L4
Grundgehalt
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
6 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Moveworks?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Moveworks unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Moveworks unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Moveworks in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $245,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Moveworks für die Position Datenwissenschaftler in United States beträgt $152,000.

Weitere Ressourcen