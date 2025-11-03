Unternehmensverzeichnis
Moveinsync Technology Solutions
Moveinsync Technology Solutions Produktmanager Gehälter

Die durchschnittliche Produktmanager-Gesamtvergütung in India bei Moveinsync Technology Solutions reicht von ₹1.16M bis ₹1.61M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Moveinsync Technology Solutionss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹1.24M - ₹1.46M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹1.16M₹1.24M₹1.46M₹1.61M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Moveinsync Technology Solutions?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Moveinsync Technology Solutions in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹1,610,899. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Moveinsync Technology Solutions für die Position Produktmanager in India beträgt ₹1,156,543.

