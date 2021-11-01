monday.com Gehälter

monday.coms Gehaltsbereich reicht von $64,675 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice-Operations am unteren Ende bis $211,393 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von monday.com . Zuletzt aktualisiert: 9/16/2025