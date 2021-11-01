Unternehmensverzeichnis
monday.com
monday.com Gehälter

monday.coms Gehaltsbereich reicht von $64,675 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice-Operations am unteren Ende bis $211,393 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von monday.com. Zuletzt aktualisiert: 9/16/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $145K
Kundenservice
$86.6K

Kundenservice-Operations
$64.7K
Customer Success
$85.6K
Datenanalyst
$83.7K
Personalwesen
$106K
Produktdesigner
$90.2K
Projektmanager
$136K
Vertriebsingenieur
$127K
Software-Engineering-Manager
$211K
Lösungsarchitekt
$118K
Gesamtvergütung
$79.1K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei monday.com unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei monday.com ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $211,393. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei monday.com beträgt $111,996.

Weitere Ressourcen