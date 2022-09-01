Unternehmensverzeichnis
momox
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

momox Gehälter

momoxs Gehaltsbereich reicht von $12,980 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $96,906 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von momox. Zuletzt aktualisiert: 9/16/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $74.9K

Backend-Softwareentwickler

Produktdesigner
$13K
Software-Engineering-Manager
$96.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei momox ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $96,906. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei momox beträgt $74,918.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für momox gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Lyft
  • DoorDash
  • Microsoft
  • Databricks
  • Spotify
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen