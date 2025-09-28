Unternehmensverzeichnis
Momentive.ai
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Vertrieb

  • Alle Vertrieb-Gehälter

Momentive.ai Vertrieb Gehälter

Die durchschnittliche Vertrieb-Gesamtvergütung in United States bei Momentive.ai reicht von $93.5K bis $133K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Momentive.ais Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$107K - $125K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$93.5K$107K$125K$133K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Vertrieb Einträges bei Momentive.ai um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Momentive.ai unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Vertrieb Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Vertrieb på Momentive.ai in United States ligger på en årlig total ersättning på $133,380. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Momentive.ai för Vertrieb rollen in United States är $93,480.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Momentive.ai gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Clear Street
  • Palmetto
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen