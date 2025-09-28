Momentive.ai Produktdesign-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Produktdesign-Manager-Gesamtvergütung in United States bei Momentive.ai reicht von $243K bis $345K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Momentive.ais Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $275K - $313K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $243K $275K $313K $345K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Produktdesign-Manager Einträges bei Momentive.ai um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

$160K Bezahlt werden, nicht ausgenutzt Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Momentive.ai unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Momentive.ai ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Produktdesign-Manager Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.