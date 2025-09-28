Unternehmensverzeichnis
Momentive.ai
Momentive.ai Finanzanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Finanzanalyst-Gesamtvergütung in United States bei Momentive.ai reicht von $126K bis $178K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Momentive.ais Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$143K - $169K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$126K$143K$169K$178K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Momentive.ai unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Momentive.ai in United StatesFinanzanalyst职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$178,250。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Momentive.ai in United StatesFinanzanalyst职位的年度总薪酬中位数为$125,550。

Weitere Ressourcen