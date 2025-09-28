Unternehmensverzeichnis
Momentive.ai
Momentive.ai Buchhalter Gehälter

Die durchschnittliche Buchhalter-Gesamtvergütung in United States bei Momentive.ai reicht von $162K bis $227K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Momentive.ais Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$176K - $204K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$162K$176K$204K$227K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Momentive.ai unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Buchhalter bei Momentive.ai in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $227,290. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Momentive.ai für die Position Buchhalter in United States beträgt $162,350.

Weitere Ressourcen