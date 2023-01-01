Unternehmensverzeichnis
Momenta
    Momenta is building the “brain” for autonomous vehicles. Our deep learning-based software in perception, HD Map, and data-driven path planning enables the realization of full autonomy.

    https://momenta.ai
    2016
    Gründungsjahr
    690
    Anzahl Mitarbeiter
    $100M-$250M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

