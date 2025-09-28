Unternehmensverzeichnis
Molecula
Molecula Software-Ingenieur Gehälter

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in United States bei Molecula beläuft sich auf $140K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Moleculas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Median-Paket
company icon
Molecula
Software Engineer
Austin, TX
Gesamt pro Jahr
$140K
Stufe
-
Grundgehalt
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
7 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Molecula?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Molecula unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Molecula in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $163,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Molecula für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $135,000.

Weitere Ressourcen