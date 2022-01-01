Moderna Gehälter

Modernas Gehaltsbereich reicht von $40,899 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $351,832 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Moderna . Zuletzt aktualisiert: 10/19/2025