Moderna Gehälter

Modernas Gehaltsbereich reicht von $40,899 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $351,832 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Moderna. Zuletzt aktualisiert: 10/19/2025

Software-Ingenieur
Median $180K

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $260K
Datenwissenschaftler
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Biomedizintechniker
Median $98K
Buchhalter
$40.9K
Chemieingenieur
$140K
Datenanalyst
$72.6K
Data-Science-Manager
$256K
Personalwesen
$241K
Unternehmensberater
$279K
Maschinenbauingenieur
$166K
Produktdesigner
$336K
Programmmanager
$332K
Projektmanager
$245K
Zulassungswesen
$312K
Software-Engineering-Manager
$352K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Moderna unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Die bestbezahlte Position bei Moderna ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $351,832. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Moderna beträgt $243,210.

