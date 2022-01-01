Unternehmensverzeichnis
Model N
Model N Gehälter

Model Ns Gehaltsbereich reicht von $72,611 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Programmmanager am unteren Ende bis $280,000 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Model N. Zuletzt aktualisiert: 9/13/2025

$160K

Produktmanager
Median $280K
Software-Ingenieur
Median $137K
Personalwesen
$236K

Recht
$256K
Unternehmensberater
$80.4K
Programmmanager
$72.6K
Software-Engineering-Manager
$259K
Lösungsarchitekt
$217K
FAQ

The highest paying role reported at Model N is Produktmanager with a yearly total compensation of $280,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Model N is $226,502.

