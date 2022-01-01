Unternehmensverzeichnis
Mixpanel
Mixpanel Gehälter

Mixpanels Gehaltsbereich reicht von $41,790 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Unternehmensberater am unteren Ende bis $353,723 für einen Produktdesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Mixpanel. Zuletzt aktualisiert: 10/20/2025

Software-Ingenieur
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $242K
Geschäftsabläufe
$199K

Geschäftsentwicklung
$269K
Kundenservice
$101K
Datenwissenschaftler
$221K
Personalwesen
$340K
Unternehmensberater
$41.8K
Marketing-Operations
$208K
Produktdesigner
$354K
Personalvermittler
$180K
Vertrieb
$179K
Software-Engineering-Manager
$254K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Mixpanel unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Mixpanel ist Produktdesigner at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $353,723. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Mixpanel beträgt $229,193.

