Unternehmensverzeichnis
Mirantis
Mirantis Gehälter

Mirantiss Gehaltsbereich reicht von $72,360 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Technischer Programmmanager am unteren Ende bis $213,180 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Mirantis. Zuletzt aktualisiert: 9/16/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $82.3K

Netzwerkingenieur

Personalwesen
$149K
Informationstechnologe (IT)
$81.5K

Produktmanager
$128K
Programmmanager
$129K
Vertrieb
$174K
Software-Engineering-Manager
$129K
Lösungsarchitekt
$213K
Technischer Programmmanager
$72.4K
Technischer Redakteur
$98.5K
FAQ

The highest paying role reported at Mirantis is Lösungsarchitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $213,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mirantis is $128,186.

