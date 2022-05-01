Minted Gehälter

Minteds Gehaltsbereich reicht von $138,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $171,855 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Minted . Zuletzt aktualisiert: 9/16/2025