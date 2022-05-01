Unternehmensverzeichnis
Minted
Minted Gehälter

Minteds Gehaltsbereich reicht von $138,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $171,855 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Minted. Zuletzt aktualisiert: 9/16/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $138K
Manager für Geschäftsabläufe
$154K
Software-Engineering-Manager
$172K

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Minted ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $171,855. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Minted beträgt $153,603.

