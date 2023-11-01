Minor International Gehälter

Minor Internationals Gehaltsbereich reicht von $10,256 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $37,978 für einen Datenanalyst am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Minor International . Zuletzt aktualisiert: 9/16/2025