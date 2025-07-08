Miniso Gehälter

Minisos Gehaltsbereich reicht von $6,733 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $167,969 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Miniso . Zuletzt aktualisiert: 11/27/2025