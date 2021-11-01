Minecraft Gehälter

Minecrafts Gehaltsbereich reicht von $125,625 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $150,750 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Minecraft . Zuletzt aktualisiert: 11/22/2025