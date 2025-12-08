Unternehmensverzeichnis
MindTickle
MindTickle Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in India bei MindTickle reicht von ₹4.12M pro year für Software Engineer 2 bis ₹7.07M pro year für Software Engineer 3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹4.55M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für MindTickles Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/8/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer 1
(Einstiegslevel)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$46.9K
$43.7K
$569
$2.7K
Software Engineer 3
$80.4K
$70.2K
$3.4K
$6.8K
Engineering Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Anzeigen 1 Weitere Stufen
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei MindTickle unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei MindTickle in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹8,189,557. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei MindTickle für die Position Software-Ingenieur in India beträgt ₹4,123,825.

Weitere Ressourcen

