Die Software-Ingenieur-Vergütung in India bei MindTickle reicht von ₹4.12M pro year für Software Engineer 2 bis ₹7.07M pro year für Software Engineer 3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹4.55M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für MindTickles Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/8/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$46.9K
$43.7K
$569
$2.7K
Software Engineer 3
$80.4K
$70.2K
$3.4K
$6.8K
Engineering Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei MindTickle unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
