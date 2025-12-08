MindTickle Personalwesen Gehälter

Die durchschnittliche Personalwesen-Gesamtvergütung in India bei MindTickle reicht von ₹2.34M bis ₹3.21M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für MindTickles Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/8/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $28.9K - $34.3K India Übliche Spanne Mögliche Spanne $26.6K $28.9K $34.3K $36.5K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei MindTickle unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

