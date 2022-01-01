Unternehmensverzeichnis
MindTickle
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

MindTickle Gehälter

MindTickles Gehaltsbereich reicht von $14,439 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $153,628 für einen Werbetexter am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von MindTickle. Zuletzt aktualisiert: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Median $46.9K

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Produktmanager
Median $79.1K
Software-Engineering-Manager
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Werbetexter
$154K
Customer Success
$86.6K
Datenanalyst
$29.8K
Personalwesen
$31.6K
Informationstechnologe (IT)
$14.4K
Produktdesigner
$25.1K
Programmmanager
$65.7K
Projektmanager
$89.4K
Revenue Operations
$16.3K
Vertrieb
$105K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei MindTickle unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei MindTickle ist Werbetexter at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $153,628. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei MindTickle beträgt $65,737.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für MindTickle gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Narrative Science
  • Brillio
  • RBA
  • Payroc
  • Optym
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mindtickle/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.