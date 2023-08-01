Unternehmensverzeichnis
MindsDB
MindsDB Gehälter

MindsDBs Gehaltsbereich reicht von $125,134 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $214,200 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von MindsDB. Zuletzt aktualisiert: 11/26/2025

Personalwesen
$125K
Software-Ingenieur
$214K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei MindsDB ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $214,200. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei MindsDB beträgt $169,667.

