Miltenyi Biotec
Miltenyi Biotec Gehälter

Miltenyi Biotecs Gehaltsbereich reicht von $48,860 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $147,758 für einen Biomedizintechniker am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Miltenyi Biotec. Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025

$160K

Verwaltungsassistent
$48.9K
Biomedizintechniker
$148K
Recht
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktmanager
$118K
Projektmanager
$76.7K
Software-Ingenieur
$104K
Technischer Programmmanager
$109K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Miltenyi Biotec ist Biomedizintechniker at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $147,758. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Miltenyi Biotec beträgt $109,140.

