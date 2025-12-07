Unternehmensverzeichnis
miHoYo
miHoYo Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in China bei miHoYo reicht von CN¥1.34M bis CN¥1.94M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für miHoYos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$213K - $247K
China
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$188K$213K$247K$272K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei miHoYo?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei miHoYo in China liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CN¥1,942,188. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei miHoYo für die Position Datenwissenschaftler in China beträgt CN¥1,338,314.

