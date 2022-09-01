Unternehmensverzeichnis
Midea Group
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Midea Group Gehälter

Midea Group's Gehaltsbereich reicht von $25,016 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager in Germany am unteren Ende bis $251,250 für einen Software Engineering Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Midea Group. Zuletzt aktualisiert: 8/9/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $92K
Datenanalyst
$49.4K
Finanzanalyst
$54.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Industriedesigner
$41.9K
Maschinenbauingenieur
$48.1K
Produktmanager
$71.4K
Projektmanager
$25K
Software Engineering Manager
$251K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

The highest paying role reported at Midea Group is Software Engineering Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $251,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Midea Group is $52,147.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Midea Group gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Google
  • Snap
  • Apple
  • Flipkart
  • SoFi
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen