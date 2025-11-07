Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in Greater Vancouver bei Microsoft reicht von CA$236K pro year für 64 bis CA$406K pro year für 66. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Vancouver beläuft sich auf CA$247K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Microsofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/7/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
64
CA$236K
CA$173K
CA$38.4K
CA$25.2K
Principal EM
CA$253K
CA$186K
CA$37.2K
CA$29.5K
66
CA$406K
CA$225K
CA$130K
CA$50.7K
Senior Director
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)
20%
JAHR 1
20%
JAHR 2
20%
JAHR 3
20%
JAHR 4
20%
JAHR 5
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
