Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in Greater Dublin Area bei Microsoft reicht von €166K pro year für 64 bis €261K pro year für 66. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Dublin Area beläuft sich auf €176K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Microsofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/7/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
64
€166K
€110K
€37.6K
€18.4K
Principal EM
€188K
€127K
€44.8K
€16.8K
66
€261K
€138K
€93.1K
€29.7K
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)
20%
JAHR 1
20%
JAHR 2
20%
JAHR 3
20%
JAHR 4
20%
JAHR 5
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
