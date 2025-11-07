Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in Atlanta Area bei Microsoft reicht von $238K pro year für 64 bis $399K pro year für 66. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Atlanta Area beläuft sich auf $313K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Microsofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/7/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
64
$238K
$167K
$44.8K
$25.9K
Principal EM
$312K
$182K
$88.9K
$40.7K
66
$399K
$207K
$139K
$52.4K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)
20%
JAHR 1
20%
JAHR 2
20%
JAHR 3
20%
JAHR 4
20%
JAHR 5
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
