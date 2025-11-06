Unternehmensverzeichnis
Microsoft
Microsoft Software-Ingenieur Gehälter in Romania

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Romania bei Microsoft reicht von RON 293K pro year für 59 bis RON 501K pro year für 64. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Romania beläuft sich auf RON 324K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Microsofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
SDE
59(Einstiegslevel)
RON 293K
RON 195K
RON 81.1K
RON 17.1K
60
RON 296K
RON 188K
RON 88.5K
RON 19.4K
SDE II
61
RON 335K
RON 205K
RON 98.2K
RON 31.8K
62
RON 378K
RON 242K
RON 85.2K
RON 50.9K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

Sometimes a 5 year schedule

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)

Sometimes a 5 year schedule

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Sometimes a 5 year schedule

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Sometimes a 5 year schedule



Enthaltene Titel

iOS-Entwickler

Frontend Software-Entwickler

Machine Learning Engineer

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Netzwerk-Ingenieur

Quality Assurance (QA) Software-Entwickler

Dateningenieur

Production Software-Entwickler

Security Software-Entwickler

DevOps Engineer

Site Reliability Engineer

Crypto Engineer

Virtual Reality Software-Entwickler

Systemingenieur

Videospiel-Software-Entwickler

Developer Advocate

Wissenschaftler

KI-Forscher

KI-Ingenieur

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Microsoft in Romania liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von RON 507,455. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Microsoft für die Position Software-Ingenieur in Romania beträgt RON 319,885.

Weitere Ressourcen