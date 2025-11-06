Microsoft Software-Ingenieur Gehälter in Romania

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Romania bei Microsoft reicht von RON 293K pro year für 59 bis RON 501K pro year für 64. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Romania beläuft sich auf RON 324K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Microsofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe Vergütung hinzufügen Stufen vergleichen

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus SDE 59 ( Einstiegslevel ) RON 293K RON 195K RON 81.1K RON 17.1K 60 RON 296K RON 188K RON 88.5K RON 19.4K SDE II 61 RON 335K RON 205K RON 98.2K RON 31.8K 62 RON 378K RON 242K RON 85.2K RON 50.9K Anzeigen 9 Weitere Stufen

+ RON 1.07M + RON 258K + RON 396K + RON 88.9K + RON 156K + RON 97.8K Don't get lowballed

Neueste Gehaltsangaben

​ Tabellenfilter Abonnieren Hinzufügen Vergütung hinzufügen Vergütung hinzufügen

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( RON ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus Keine Gehälter gefunden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recruiting? Erstellen Sie ein interaktives Angebot

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 25.00 % jährlich ) Sometimes a 5 year schedule 20 % JAHR 1 20 % JAHR 2 20 % JAHR 3 20 % JAHR 4 20 % JAHR 5 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan: 20 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 5th - JAHR ( 20.00 % jährlich ) Sometimes a 5 year schedule 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich ) Sometimes a 5 year schedule 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich ) Sometimes a 5 year schedule

Wie ist der Vesting-Plan bei Microsoft ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel Neuen Titel einreichen