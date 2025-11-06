Unternehmensverzeichnis
Microsoft
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Prague Metropolitan Area

Microsoft Software-Ingenieur Gehälter in Prague Metropolitan Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Prague Metropolitan Area bei Microsoft reicht von CZK 1.1M pro year für 59 bis CZK 3.52M pro year für 65. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Prague Metropolitan Area beläuft sich auf CZK 2.29M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Microsofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
SDE
59(Einstiegslevel)
CZK 1.1M
CZK 873K
CZK 162K
CZK 66.5K
60
CZK 1.28M
CZK 986K
CZK 207K
CZK 89.2K
SDE II
61
CZK 1.61M
CZK 1.21M
CZK 319K
CZK 77.9K
62
CZK 1.75M
CZK 1.38M
CZK 307K
CZK 58.1K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Sometimes a 5 year schedule



Enthaltene Titel

iOS-Entwickler

Frontend Software-Entwickler

Machine Learning Engineer

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Netzwerk-Ingenieur

Quality Assurance (QA) Software-Entwickler

Dateningenieur

Production Software-Entwickler

Security Software-Entwickler

DevOps Engineer

Site Reliability Engineer

Crypto Engineer

Virtual Reality Software-Entwickler

Systemingenieur

Videospiel-Software-Entwickler

Developer Advocate

Wissenschaftler

KI-Forscher

KI-Ingenieur

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Microsoft in Prague Metropolitan Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CZK 3,612,827. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Microsoft für die Position Software-Ingenieur in Prague Metropolitan Area beträgt CZK 2,320,811.

