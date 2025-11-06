Microsoft Software-Ingenieur Gehälter in Norway

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Norway bei Microsoft reicht von NOK 740K pro year für 60 bis NOK 2.17M pro year für 66. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Norway beläuft sich auf NOK 1.08M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Microsofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus SDE 59 ( Einstiegslevel ) NOK -- NOK -- NOK -- NOK -- 60 NOK 740K NOK 639K NOK 66.4K NOK 34.8K SDE II 61 NOK 868K NOK 693K NOK 115K NOK 60.7K 62 NOK 1.01M NOK 743K NOK 176K NOK 90.5K Anzeigen 9 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 25.00 % jährlich ) Sometimes a 5 year schedule 20 % JAHR 1 20 % JAHR 2 20 % JAHR 3 20 % JAHR 4 20 % JAHR 5 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan: 20 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 5th - JAHR ( 20.00 % jährlich ) Sometimes a 5 year schedule 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich ) Sometimes a 5 year schedule 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Microsoft ?

