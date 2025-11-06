Unternehmensverzeichnis
Microsoft
Microsoft Software-Ingenieur Gehälter in Norway

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Norway bei Microsoft reicht von NOK 740K pro year für 60 bis NOK 2.17M pro year für 66. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Norway beläuft sich auf NOK 1.08M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Microsofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
SDE
59(Einstiegslevel)
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 740K
NOK 639K
NOK 66.4K
NOK 34.8K
SDE II
61
NOK 868K
NOK 693K
NOK 115K
NOK 60.7K
62
NOK 1.01M
NOK 743K
NOK 176K
NOK 90.5K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

Sometimes a 5 year schedule

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Enthaltene Titel

iOS-Entwickler

Frontend Software-Entwickler

Machine Learning Engineer

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Netzwerk-Ingenieur

Quality Assurance (QA) Software-Entwickler

Dateningenieur

Production Software-Entwickler

Security Software-Entwickler

DevOps Engineer

Site Reliability Engineer

Crypto Engineer

Virtual Reality Software-Entwickler

Systemingenieur

Videospiel-Software-Entwickler

Developer Advocate

Wissenschaftler

KI-Forscher

KI-Ingenieur

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Microsoft in Norway liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von NOK 2,171,178. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Microsoft für die Position Software-Ingenieur in Norway beträgt NOK 1,043,171.

