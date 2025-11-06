Unternehmensverzeichnis
Microsoft
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Greater Sydney

Microsoft Software-Ingenieur Gehälter in Greater Sydney

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Sydney bei Microsoft reicht von A$148K pro year für 59 bis A$251K pro year für 64. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Sydney beläuft sich auf A$160K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Microsofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
SDE
59(Einstiegslevel)
A$148K
A$115K
A$20.7K
A$11.9K
60
A$159K
A$119K
A$27.8K
A$11.5K
SDE II
61
A$172K
A$141K
A$19.8K
A$10.8K
62
A$188K
A$151K
A$28.4K
A$8.4K
Anzeigen 9 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Microsoft logo
+A$370K
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

Sometimes a 5 year schedule

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)

Sometimes a 5 year schedule

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Sometimes a 5 year schedule

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Sometimes a 5 year schedule



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

iOS-Entwickler

Frontend Software-Entwickler

Machine Learning Engineer

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Netzwerk-Ingenieur

Quality Assurance (QA) Software-Entwickler

Dateningenieur

Production Software-Entwickler

Security Software-Entwickler

DevOps Engineer

Site Reliability Engineer

Crypto Engineer

Virtual Reality Software-Entwickler

Systemingenieur

Videospiel-Software-Entwickler

Developer Advocate

Wissenschaftler

KI-Forscher

KI-Ingenieur

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Microsoft in Greater Sydney liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von A$251,067. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Microsoft für die Position Software-Ingenieur in Greater Sydney beträgt A$155,580.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Microsoft gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen