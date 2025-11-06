Unternehmensverzeichnis
Microsoft
Microsoft Software-Ingenieur Gehälter in Greater Cairo

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Cairo bei Microsoft reicht von EGP 1.12M pro year für 59 bis EGP 1.94M pro year für 63. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Cairo beläuft sich auf EGP 1.23M.

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
SDE
59(Einstiegslevel)
EGP 1.12M
EGP 715K
EGP 406K
EGP 0
60
EGP 1.13M
EGP 701K
EGP 383K
EGP 42.5K
SDE II
61
EGP 1.21M
EGP 675K
EGP 529K
EGP 3.6K
62
EGP 1.67M
EGP 700K
EGP 849K
EGP 119K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Microsoft in Greater Cairo liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von EGP 2,084,779. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Microsoft für die Position Software-Ingenieur in Greater Cairo beträgt EGP 1,286,685.

Weitere Ressourcen