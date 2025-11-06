Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Cairo bei Microsoft reicht von EGP 1.12M pro year für 59 bis EGP 1.94M pro year für 63. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Cairo beläuft sich auf EGP 1.23M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Microsofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
SDE
EGP 1.12M
EGP 715K
EGP 406K
EGP 0
60
EGP 1.13M
EGP 701K
EGP 383K
EGP 42.5K
SDE II
EGP 1.21M
EGP 675K
EGP 529K
EGP 3.6K
62
EGP 1.67M
EGP 700K
EGP 849K
EGP 119K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)
20%
JAHR 1
20%
JAHR 2
20%
JAHR 3
20%
JAHR 4
20%
JAHR 5
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:
20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
