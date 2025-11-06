Microsoft Software-Ingenieur Gehälter in Egypt

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Egypt bei Microsoft reicht von EGP 1.12M pro year für 59 bis EGP 1.94M pro year für 63. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Egypt beläuft sich auf EGP 1.23M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Microsofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus SDE 59 ( Einstiegslevel ) EGP 1.12M EGP 715K EGP 406K EGP 0 60 EGP 1.13M EGP 701K EGP 383K EGP 42.5K SDE II 61 EGP 1.21M EGP 676K EGP 530K EGP 3.6K 62 EGP 1.67M EGP 700K EGP 849K EGP 119K Anzeigen 9 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 25.00 % jährlich ) Sometimes a 5 year schedule 20 % JAHR 1 20 % JAHR 2 20 % JAHR 3 20 % JAHR 4 20 % JAHR 5 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan: 20 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 5th - JAHR ( 20.00 % jährlich ) Sometimes a 5 year schedule 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich ) Sometimes a 5 year schedule 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich ) Sometimes a 5 year schedule

Wie ist der Vesting-Plan bei Microsoft ?

