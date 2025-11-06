Die Software-Ingenieur-Vergütung in Costa Rica bei Microsoft reicht von CRC 32.42M pro year für 59 bis CRC 57.47M pro year für 63. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Costa Rica beläuft sich auf CRC 48.45M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Microsofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
SDE
CRC 32.42M
CRC 25.63M
CRC 4.89M
CRC 1.9M
60
CRC 29.37M
CRC 27.96M
CRC 0
CRC 1.41M
SDE II
CRC 47.2M
CRC 33.91M
CRC 11.1M
CRC 2.2M
62
CRC 53.7M
CRC 40.7M
CRC 7.86M
CRC 5.13M
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)
20%
JAHR 1
20%
JAHR 2
20%
JAHR 3
20%
JAHR 4
20%
JAHR 5
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:
20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
Enthaltene TitelNeuen Titel einreichen
iOS-Entwickler
Frontend Software-Entwickler
Machine Learning Engineer
Backend Software-Entwickler
Full-Stack Software-Entwickler
Netzwerk-Ingenieur
Quality Assurance (QA) Software-Entwickler
Dateningenieur
Production Software-Entwickler
Security Software-Entwickler
DevOps Engineer
Site Reliability Engineer
Crypto Engineer
Virtual Reality Software-Entwickler
Systemingenieur
Videospiel-Software-Entwickler
Developer Advocate
Wissenschaftler
KI-Forscher
KI-Ingenieur