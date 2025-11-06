Microsoft Software-Ingenieur Gehälter in Chile

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Chile bei Microsoft reicht von CLP 90.78M pro year für 61 bis CLP 102.82M pro year für 63. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Chile beläuft sich auf CLP 88.99M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Microsofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus SDE 59 ( Einstiegslevel ) CLP -- CLP -- CLP -- CLP -- 60 CLP -- CLP -- CLP -- CLP -- SDE II 61 CLP 90.78M CLP 59.57M CLP 17.05M CLP 14.16M 62 CLP 86.58M CLP 60.7M CLP 19.63M CLP 6.25M Anzeigen 9 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 25.00 % jährlich ) Sometimes a 5 year schedule 20 % JAHR 1 20 % JAHR 2 20 % JAHR 3 20 % JAHR 4 20 % JAHR 5 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan: 20 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 5th - JAHR ( 20.00 % jährlich ) Sometimes a 5 year schedule 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich ) Sometimes a 5 year schedule 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich ) Sometimes a 5 year schedule

Wie ist der Vesting-Plan bei Microsoft ?

