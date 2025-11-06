Die Vertrieb-Vergütung in Singapore bei Microsoft reicht von SGD 298K pro year für 61 bis SGD 642K pro year für 66. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Singapore beläuft sich auf SGD 363K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Microsofts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
59
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
60
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
61
SGD 292K
SGD 163K
SGD 37.6K
SGD 91.7K
62
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Microsoft unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)
Sometimes a 5 year schedule
20%
JAHR 1
20%
JAHR 2
20%
JAHR 3
20%
JAHR 4
20%
JAHR 5
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
