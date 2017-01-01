Unternehmensverzeichnis
Mergify
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Top-Einblicke
  • Teilen Sie etwas Einzigartiges über Mergify mit, das für andere hilfreich sein könnte (z.B. Interview-Tipps, Teamwahl, einzigartige Unternehmenskultur, etc).
    • Über uns

    Mergify is a CI/CD pipeline optimizer that automates GitHub workflows, reduces CI costs, and facilitates faster, safer code merges, ultimately enhancing productivity.

    https://mergify.com
    Website
    2018
    Gründungsjahr
    10
    Anzahl Mitarbeiter
    $1M-$10M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

    Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

    Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

    Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

    Empfohlene Stellenangebote

      Keine empfohlenen Stellenangebote für Mergify gefunden

    Ähnliche Unternehmen

    • SoFi
    • Roblox
    • Lyft
    • Apple
    • Databricks
    • Alle Unternehmen anzeigen ➜

    Weitere Ressourcen