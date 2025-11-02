Mercury Software-Engineering-Manager Gehälter

Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in United States bei Mercury beträgt $260K pro year für IC3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $270K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mercurys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus IC1 $ -- $ -- $ -- $ -- IC2 $ -- $ -- $ -- $ -- IC3 $260K $237K $23.5K $0 IC4 $ -- $ -- $ -- $ -- Anzeigen 2 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( USD ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus Keine Gehälter gefunden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Vesting-Zeitplan Haupt 16.67 % JAHR 1 16.67 % JAHR 2 16.67 % JAHR 3 16.67 % JAHR 4 16.67 % JAHR 5 16.67 % JAHR 6 Aktienart RSU Bei Mercury unterliegen RSUs einem 6-jährigen Vesting-Zeitplan: 16.67 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 16.67 % jährlich )

16.67 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 16.67 % jährlich )

16.67 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 16.67 % jährlich )

16.67 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 16.67 % jährlich )

16.67 % werden unverfallbar im 5th - JAHR ( 16.67 % jährlich )

16.67 % werden unverfallbar im 6th - JAHR ( 16.67 % jährlich ) 7 years post-termination exercise window.

Wie ist der Vesting-Plan bei Mercury ?

