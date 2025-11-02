Unternehmensverzeichnis
Mercury
Mercury Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Mercury reicht von $132K pro year für IC1 bis $293K pro year für IC4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $214K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mercurys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
IC1
(Einstiegslevel)
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

16.67%

JAHR 1

16.67%

JAHR 2

16.67%

JAHR 3

16.67%

JAHR 4

16.67%

JAHR 5

16.67%

JAHR 6

Aktienart
RSU

Bei Mercury unterliegen RSUs einem 6-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 16.67% werden unverfallbar im 1st-JAHR (16.67% jährlich)

  • 16.67% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.67% jährlich)

  • 16.67% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.67% jährlich)

  • 16.67% werden unverfallbar im 4th-JAHR (16.67% jährlich)

  • 16.67% werden unverfallbar im 5th-JAHR (16.67% jährlich)

  • 16.67% werden unverfallbar im 6th-JAHR (16.67% jährlich)

7 years post-termination exercise window.



Enthaltene Titel

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Mercury in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $303,800. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Mercury für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $213,800.

