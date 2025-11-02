Unternehmensverzeichnis
Mercury
Mercury Personalvermittler Gehälter

Die durchschnittliche Personalvermittler-Gesamtvergütung in United States bei Mercury reicht von $113K bis $155K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Mercurys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$123K - $146K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$113K$123K$146K$155K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

16.67%

JAHR 1

16.67%

JAHR 2

16.67%

JAHR 3

16.67%

JAHR 4

16.67%

JAHR 5

16.67%

JAHR 6

Aktienart
RSU

Bei Mercury unterliegen RSUs einem 6-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 16.67% werden unverfallbar im 1st-JAHR (16.67% jährlich)

  • 16.67% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.67% jährlich)

  • 16.67% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.67% jährlich)

  • 16.67% werden unverfallbar im 4th-JAHR (16.67% jährlich)

  • 16.67% werden unverfallbar im 5th-JAHR (16.67% jährlich)

  • 16.67% werden unverfallbar im 6th-JAHR (16.67% jährlich)

7 years post-termination exercise window.



Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalvermittler bei Mercury in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $155,250. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Mercury für die Position Personalvermittler in United States beträgt $113,400.

